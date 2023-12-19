"Очень сложно выбрать лучшего, ведь в список попали достойные специалисты. Но я бы назвал Ивича и Личку, они проделали отличную работу перед уходом на перерыв. Их команды набрали ход и не дали осечку в конце первой части сезона", - цитирует Гладилина "РБ Спорт".
"Краснодар" Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице РПЛ с 38-ю очками, опережая петербургский "Зенит" на два очка. Московское "Динамо", которым руководит Марцел Личка, заняло третью строчку по итогам первой части сезона и отстает от лидера на 6 очков.
Гладилин назвал Ивича и Личку лучшими тренерами в первой части сезона РПЛ
Экс-игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин выбрал лучших тренеров в первой части сезона РПЛ.
Фото: РПЛ