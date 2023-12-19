"Номер один - капитан и вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов. Это единственный футболист, которого я бы выделил в первой половине сезона. Других ярких игроков не было", - цитирует Гладилина "Матч ТВ".
Матвей Сафонов сыграл во всех 18-ти турах РПЛ в составе "быков". В этих матчах вратарь пропустил двенадцать мячей и восемь раз оставил ворота "сухими". "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ по итогам первой части сезона. Матвей признавался лучшим игроком в составе южан в ноябре и декабре.
Гладилин назвал Матвея Сафонова лучшим игроком в первой части сезона РПЛ
Экс-игрок и тренер "Спартака" Валерий Гладилин назвал голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова лучшим игроком в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"