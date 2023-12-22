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Григорий Иванов заявил, что "Урал" не будет подавать заявку на участие в Суперлиге

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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб не будет подавать заявку на участие в Суперлиге.
Фото: ФК "Урал"
"Нет, "Урал" не будет подавать заявку на участие в Суперлиге, это невозможно. Пригласят ли российские клубы в Суперлигу в будущем? Я ведь не руководитель этой организации, откуда я могу знать? Думаю, что сейчас это невозможно. Нет смысла об этом разговаривать, ломать копья", - цитирует Иванова "РБ Спорт".

Напомним, что вчера Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Организаторы турнира заявили, что планируют запустить проект в 2025 году. Многие европейские клубы отказались от участия в турнире, а поддержку выразили лишь "Наполи", "Барселона" и "Реал". Генеральный директор "Пари НН" заявил, что клуб планирует принять участие в Суперлиге. После 18-ти туров "Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб занял третье место в группе Кубка России с "Локомотивом", "Ростовом" и "Рубином". "Шмели" сыграют с "Родиной" в Пути регионов.

Урал Иванов Суперлига
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