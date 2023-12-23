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Гендир "Пари НН" - об аренде Марадишвили: в этой ситуации и мы, и Локомотив, и Костя только выиграем

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал аренду Марадишвили из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Это подписание — правильное решение с двух сторон. Марадишвили сам изъявил желание перейти к нам. В этой ситуации и мы, и "Локомотив", и Костя, и болельщики только выиграем. Аренда бесплатная? Да", - цитирует Мелик-Гусейнова "СЭ".

Марадишвили является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне полузащитник провел за "Локомотив" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,2 млн евро. После 18-ти туров "Пари НН" занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, московский "Локомотив" располагается на четвертом месте.

Нижний Новгород Локомотив Марадишвили Мелик-Гусейнов
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