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Каманцев: из судей выделю за календарный год Карасёва - демонстрирует хорошую форму

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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о лучшем арбитре 2023 года.
Фото: AFP
- Если кого-то и выделять за календарный год, то Сергей Карасев демонстрирует хорошую форму. В этом чемпионате, думаю, к нему вообще минимальное количество вопросов, кроме ситуации в матче "Оренбург" - "Факел". Но там Карасёв просто не увидел, а ВАР, к сожалению, не подсказал. А так Карасёв в абсолютно хорошей форме, и в Саудовской Аравии отработал отлично. Хоть и неоригинально, но выделю Карасёва, — передаёт слова Каманцева Sport24.

44-летний рефери ФИФА Сергей Карасёв работает на матчах РПЛ с 2008 года. На его счету свыше 400 матчей в высшем российском дивизионе. В 2023 году в качестве главного арбитра Карасёв отработал на 25 играх. С 2010 года Сергей является арбитром ФИФА, в его послужном списке - работа на матче Суперкубка УЕФА, матчи Евро-2020 и ЧМ-2018.

В матче 12 тура Российской премьер-лиги "Оренбург" - "Факел" (1:2) Карасёв не предъявил прямую красную карточку за удар шипами прямой ноги в область голени соперника в исполнении нападающего гостей Евгения Маркова, ограничившись предупреждением.

Карасев Каманцев
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