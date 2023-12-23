- Если кого-то и выделять за календарный год, то Сергей Карасев демонстрирует хорошую форму. В этом чемпионате, думаю, к нему вообще минимальное количество вопросов, кроме ситуации в матче "Оренбург" - "Факел". Но там Карасёв просто не увидел, а ВАР, к сожалению, не подсказал. А так Карасёв в абсолютно хорошей форме, и в Саудовской Аравии отработал отлично. Хоть и неоригинально, но выделю Карасёва, — передаёт слова Каманцева Sport24.
44-летний рефери ФИФА Сергей Карасёв работает на матчах РПЛ с 2008 года. На его счету свыше 400 матчей в высшем российском дивизионе. В 2023 году в качестве главного арбитра Карасёв отработал на 25 играх. С 2010 года Сергей является арбитром ФИФА, в его послужном списке - работа на матче Суперкубка УЕФА, матчи Евро-2020 и ЧМ-2018.
В матче 12 тура Российской премьер-лиги "Оренбург" - "Факел" (1:2) Карасёв не предъявил прямую красную карточку за удар шипами прямой ноги в область голени соперника в исполнении нападающего гостей Евгения Маркова, ограничившись предупреждением.
Каманцев: из судей выделю за календарный год Карасёва - демонстрирует хорошую форму
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев ответил на вопрос о лучшем арбитре 2023 года.
Фото: AFP