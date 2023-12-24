- Понятно, что сейчас он ушел в "Пари НН" ради игрового времени. Марадишвили - высококлассный футболист? Такие футболисты играют в сборной России. Марадишвили не является высококлассным футболистом. Ему нужно покопаться в себе и спросить, почему у него такое отношение к работе.
Напомним, вчера, 23 декабря, "Пари Нижний НовгороД" официально объявил об аренде опорного хавбека столичного "Локомотива" Константина Марадишвили.
В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 8 матчах за "железнодорожников" в российской Премьер-лиге и в 6 играх текущего розыгрыша Кубка России. Игрок провел на поле в общей сложности 536 минут, забил один гол и получил две желтые карточки.
Источник: "РБ Спорт"
Алдонин: Марадишвили нужно покопаться в себе и спросить, почему у него такое отношение к работе
Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин поделился мыслями о полузащитнике "Локомотива" Константине Марадишвили, ушедшем в аренду в "Пари НН".
Фото: "СЭ"