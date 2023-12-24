"Правда, что "Сочи" расстанется с Игнатьевым, Мелкадзе и Джордевичем? Уже много раз говорил, что не комментирую слухи. Что произойдет, то произойдет. Вся трансферная политика находится у нас внутри клуба", - цитирует Рубашко "Матч ТВ".
Напомним, ранее в средствах массовой информации сообщалось о том, что нападающие Иван Игнатьев, Георгий Мелкадзе и Лука Джорджевич могут покинуть "Сочи" в это зимнее трансферное окно.
"Сочи" по итогам осенней части текущего сезона РПЛ занимает последнее место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. В 18 сыгранных матчах "барсы" набрали 11 очков.
Гендиректор "Сочи" - о возможном уходе Игнатьева, Мелкадзе и Джордевича: что произойдет, то произойдет
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко ответил на слухи о возможном уходе форвардов Ивана Игнатьева, Георгия Мелкадзе и Луки Джорджевича.
Фото: ФК "Сочи"