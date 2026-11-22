Внешнее давление есть, мы чувствуем весь груз ответственности, всю сложность ситуации, поэтому нам ничего не остается, кроме как много работать, быть скромными и стараться исправить ситуацию", - сказал Овчинников в эфире "Матч ТВ".
"Локомотив" сыграет с "Родиной" сегодня, 22 ноября, в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Московское дерби пройдет на стадионе "Арена Химки" в Химках, начало игры запланировано на 19:00 по столичному времени.
"Железнодорожники" набрали 11 очков и находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу, занимая на данный момент предпоследнюю, 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.
Напомним, Сергей Овчинников возглавил команду 17 ноября, получив должность старшего тренера. Ранее главным тренером красно-зеленых был Михаил Галактионов.