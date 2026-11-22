Фото: ФК "Локомотив"

Внешнее давление есть, мы чувствуем весь груз ответственности, всю сложность ситуации, поэтому нам ничего не остается, кроме как много работать, быть скромными и стараться исправить ситуацию", - сказал Овчинников в эфире "Матч ТВ".