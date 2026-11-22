- Что скажете по упущенной спартаковцами победе?
- Что значит упущенная? Хорошо, что так сыграли. Это футбол, тем он и прекрасен, что непредсказуемый такой. Где-то не смогли дотерпеть, поэтому так завершилось.
Нельзя ведь сказать, что махачкалинское "Динамо" сильнее. Нет, оно слабее. Если настраиваешься на золото, то реализуй все свои моменты. Все же 1:0 плавающий счёт, и в любой момент может все поменяться. Жаль, этих двух очков потом в борьбе за чемпионство может не хватить на финише. Но "Спартак" биться за него готов. В отличие от московского "Динамо".
Виктория Яковлева, Rusfootball.info