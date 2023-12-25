По информации "Чемпионата", голкипер "Ростова" Максим Рудаков может продолжить карьеру в греческом "Панетоликосе" или кипрском АЕЛ из Лимасола.
Напомним, последние два сезона воспитанник "Зенита" провел на правах аренды в финском клубе "Хонке". Контракт 27-летнего вратаря с ростовчанами истекает летом 2024 года.
Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 450 тысяч евро.
Голкипер "Ростова" Рудаков может продолжить карьеру в Греции или на Кипре
Вратарь "Ростова" Максим Рудаков, играющий на правах аренды за финский клуб "Хонке", может перебраться в Грецию или на Кипр.
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