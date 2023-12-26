"Потеря Малкома гораздо сильнее сказалась. Клаудиньо немножко подкис. Какая у них связка была с Малкомом! Все прекрасно понимают: Малкома заменить невозможно. "Зенит" сейчас нестабилен и хромает. И "Зенит" уже не на первом месте. Мы приходим к тому, что следующие 12 туров будет очень интересны», — цитирует Аленичева источник.
"Зенит", побеждавший в чемпионатах России пяти последних лет, ушел на зимний перерыв не в статусе "зимнего" чемпиона. Турнирную таблицу с 38-ю очками после 18-ти туров возглавляет "Краснодар". Питерцы отстают от "горожан" на два очка. Минувшим летом лидер "Зенита" прошлых лет перебрался в "Аль-Хиляль" из чемпионата Саудовской Аравии, где его одноклубниками являются Неймар и Сергей Милинкович-Савич.
Источник: "Чемпионат"
Аленичев: "Зенит" сейчас нестабилен. Заменить Малкома невозможно
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением относительно качества игры "Зенита" в первой части сезона.
Фото: "Чемпионат"