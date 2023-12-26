"Традиционно себя хорошо проявили Сафонов и Акинфеев. Лантратов, Помазун мне тоже понравились. К сожалению, нас в Европу не берут и проверить уровень всех наших вратарей невозможно. Одно дело в РПЛ здорово играть, другое дело — международная арена", - цитирует Чанова источник.
В текущем сезоне "Краснодар" с Матвеем Сафоновым в воротах занимает первое место в турнирной таблице. "Быки" набрали 38 очков в 18-ти турах первой части сезона. Кроме того, "Краснодар" с 14-ю пропущенными мячами занимает первое место в лиге по этому показателю.
Акинфеев же пропустил 20 мячей в 17-ти матчах, а ЦСКА занимает в турнирной таблице 8-е место.
Источник: "LegalBet"
Чанов - о лучшем вратаре РПЛ: Сафонов и Акинфеев традиционно хороши
Вячеслав Чанов, работавший ранее тренером вратарей в московском ЦСКА, выделил лучших, по его мнению, голкиперов сезона.
Фото: "Чемпионат"