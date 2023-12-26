"Пауза для "Динамо" очень не вовремя, так как они были на ходу. В последних матчах они показали игру, которая может дать результат. Команда точно поборется за чемпионство в этом сезоне. Думаю, во второй части сезона "Динамо" даст жару", — цитирует Силкина источник.
Московское "Динамо" завершило календарный год ничьей (1:1) против "Факела". По итогам 18-ти туров "бело-голубые" занимают 3-е место с 32-мя очками. отставание от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" - 6 и 4 очка. Первый после паузы матч "Динамо" проведет 2-го марта на своем поле против "Локомотива".
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: "Динамо" даст жару во второй части сезона
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин выразил уверенность в шансах "Динамо" навязать борьбу лидерам чемпионата.
Фото: официальный сайт "Динамо"