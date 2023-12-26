"Я был очень рад этому решению, так как с самого начала был категорически против перехода в Азию. Когда меня спрашивали, что я думаю об этом, надо ли или не надо нам идти в Азию, я был категорически против этого. Да, нелегко, но должны потерпеть. Потому что играть с "Баварией" "Реалом", сборными Бельгии, Испании, Италии гораздо важнее, чем против команд Японии, Австралии и так далее", - приводит слова Аленичева "Чемпионат".
Напомним, что на последнем заседании Исполкома РФС в 2023 году было принято решение остаться не переходить в Азию и остаться в УЕФА. Сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований после начала СВО на территории Украины. Дмитрий Аленичев выступал за московский "Локомотив" и "Спартак", а также за итальянскую "Рому" и португальский "Порту". Полузащитник является четырехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов в составе "Порту". Также Дмитрий Анатольевич тренировал тульский "Арсенал", "Спартак" и "Енисей".
Аленичев - о решении РФС остаться в Европе: я был очень рад этому решению
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Аленичев прокомментировал решение РФС остаться в УЕФА.
Фото: Global Look Press