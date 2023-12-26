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Семин: "Краснодар" уже давно должен занимать самые высокие места

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Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос, какую команду считает лучшей в чемпионате России по итогам 2023 года.
Фото: "Матч ТВ"
– "Краснодар" уже давно должен занимать самые высокие места. В этом клубе есть все: прекрасные условия, база и руководители, которые любят футбол. Там есть все, чтобы клуб заявил о себе громче, чем было до этого. В этом сезоне и в следующем году у "Краснодара" есть хорошие шансы на это, – цитирует 76-летнего специалиста Sport24.

По итогам прошлого сезона "Краснодар" с 50 очками занял 4-е место в чемпионате России, опередив по дополнительным показателям московский ЦСКА. Кроме того, в этом году команда Владимира Ивича пробилась в финал Кубка страны, уступив в серии пенальти "армейцам" и остановившись в шаге от дебютного трофея в истории клуба.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Краснодар" стал "зимним чемпионом", завершив первую часть сезона на верхней строчке в таблице. "Быки" на 2 очка опережают ближайшего преследователя – бессменного чемпиона России последних 5 лет "Зенит". "Динамо" замыкает тройку лидеров, набрав 32 очка.

Краснодар Семин Зенит Динамо
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