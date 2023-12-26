– В первой части чемпионата лучшая команда – "Краснодар", потому что идет на первом месте. Они очень хорошо провели часть турнира до зимней паузы. Стабильно, ровно, поэтому они первые. Потому что и у "Зенита" были спады, у ЦСКА, "Локомотива", "Спартака" и "Крыльев Советов".
"Краснодар" может принести первый трофей Галицкому, если команда не продаст своих лучших футболистов – Кордобу, Сперцяна и Алонсо. И если будет усиление центральным полузащитником, как они хотят, думаю, они в состоянии оказать давление на "Зенит", – цитирует восьмикратного чемпиона России Sport24.
По итогам прошлого сезона "Краснодар" с 50 очками занял 4-е место в чемпионате России, опередив по дополнительным показателям московский ЦСКА. Кроме того, в этом году команда Владимира Ивича пробилась в финал Кубка страны, уступив в серии пенальти "армейцам" и остановившись в шаге от дебютного трофея в истории клуба.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Краснодар" стал "зимним чемпионом", завершив первую часть сезона с 38 очками на верхней строчке в таблице. "Быки" на 2 очка опережают ближайшего преследователя – бессменного чемпиона России последних 5 лет "Зенит". "Динамо" замыкает тройку лидеров, набрав 32 очка.
Тихонов: "Краснодар" может принести первый трофей Галицкому, если не продаст своих лидеров
Бывший полузащитник "Спартака" Андрей Тихонов назвал условие, при котором "Краснодар" способен выиграть чемпионат России в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"