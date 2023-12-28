- Рассматривать можно любой вариант, но окончательное решение будет принимать узкий круг лиц. "Спартак" является особенным названием, потому что это история. Если "Спартак-2" будет так и называться, думаю, это будет нормально. А если вы думаете, что, изменив название, команда будет лучше играть, то я в этом сомневаюсь, - передаёт слова Кавазашвили Metaratings.ru.
Ранее стало официально известно, что руководство московского "Спартака" приняло решение возродить вторую команду красно-белых - расформированный в мае 2022 года "Спартак-2". С нового сезона-2024 команда возьмёт старт в одной из групп дивизиона Б Второй лиги, розыгрыш которого проводится по системе "весна-осень".
На своём официальном сайте "Спартак" предлагает болельщикам принять участие в выборе нового названия для "Спартака-2". При этом предполагается, что слово "Спартак" должно присутствовать и в новом варианте.
Кавазашвили: если вы думаете, что "Спартак-2" будет лучше играть, изменив название, то я в этом сомневаюсь
Экс-голкипер московского "Спартака" Анзор Кавазашвили рассказал о своём отношении к предложению изменить название возрождаемого с сезона-2024 Второй лиги "Спартака-2".
Фото: РПЛ