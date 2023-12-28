Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, включил Матвея Сафонова в ТОП-25 самых дорогих вратарей планеты по итогам промежуточного зимнего обновления. По версии источника, трансферная стоимость Сафонова выросла с 16 до 18 миллионов евро.
Самыми дорогими голкиперами мира по-прежнему остаются Майк Меньян ("Милан") и Диого Коста ("Порту") - по 45 миллионов евро. Третью строчку разделили Доннарумма, Кобель, Эдерсон и Онана - все по 40 миллионов.
В текущем сезоне Сафонов сыграл во всех 18-ти матчах РПЛ и помог "Краснодару" уйти на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата.
Источник: "transfermarkt.world"
Transfermarkt: Сафонов 25-й в рейтинге самых дорогих вратарей мира
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов вошел в топ-25 самых дорогих голкиперов ммра.
Фото: "Чемпионат"