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Transfermarkt: Сафонов 25-й в рейтинге самых дорогих вратарей мира

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Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов вошел в топ-25 самых дорогих голкиперов ммра.
Фото: "Чемпионат"
Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке трансферной стоимости футболистов, включил Матвея Сафонова в ТОП-25 самых дорогих вратарей планеты по итогам промежуточного зимнего обновления. По версии источника, трансферная стоимость Сафонова выросла с 16 до 18 миллионов евро.

Самыми дорогими голкиперами мира по-прежнему остаются Майк Меньян ("Милан") и Диого Коста ("Порту") - по 45 миллионов евро. Третью строчку разделили Доннарумма, Кобель, Эдерсон и Онана - все по 40 миллионов.

В текущем сезоне Сафонов сыграл во всех 18-ти матчах РПЛ и помог "Краснодару" уйти на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата.

Источник: "transfermarkt.world"

Краснодар Сафонов
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