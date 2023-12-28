"Моё мнение — "Зенит" выиграет чемпионство. Но я бы очень хотел, чтобы победил "Краснодар". Мне очень симпатичен этот клуб, его хозяин, который вкладывает свои средства. Город, болельщики — там всё прекрасно. Хотелось бы, чтобы "Краснодар" показал — не всё решают деньги", - цитирует экс-форварда "Москвы" источник.
После 18-ти туров "Краснодар" имеет в своем активе 38 очков и возглавляет турнирную таблицу. Чемпион России пяти последних лет "Зенит" отстает на два очка. По мнению абсолютного большинства экспертов именно эти две команды весной будут бороться за первую строчку по итогам сезона.
Весенняя часть чемпионата начинается для "Зенита" и "Краснодара" 2-го марта домашними матчами со "Спартаком" и "Рубином" соответственно.
Источник: "РБ Спорт"
Якубко: я бы хотел, чтобы РПЛ выиграл "Краснодар" и показал, что не всё решают деньги
Экс-нападающий сборной Словакии Мартин Якубко, известный выступлениями в России, дал свой прогноз относительно итогов чемпионской гонки РПЛ.
Фото: "РИА Новости"