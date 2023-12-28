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Кучаев может продолжить карьеру в чемпионате Турции

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Интерес к футболисту ЦСКА Константину Кучаеву проявляют турецкие клубы.
Фото: "Чемпионат"
По данным источника, в услугах российского полузащитника ЦСКА Константина Кучаева заинтересованы клубы турецкого чемпионата. 25-летний игрок утратил в этом сезоне место в основном составе "армейцев" и мог бы рассмотреть возможность смены клубной прописки. Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах футболиста со стороны калининградской "Балтики".

В текущем сезоне в активе Кучаева 12 матчей за ЦСКА, в которых его суммарное игровое время на поле составило 371 минуту. Результативными действиями полузащитник пока не отличался.

Источник: "Евро-футбол"

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