По данным источника, в услугах российского полузащитника ЦСКА Константина Кучаева заинтересованы клубы турецкого чемпионата. 25-летний игрок утратил в этом сезоне место в основном составе "армейцев" и мог бы рассмотреть возможность смены клубной прописки. Ранее сообщалось о заинтересованности в услугах футболиста со стороны калининградской "Балтики".
В текущем сезоне в активе Кучаева 12 матчей за ЦСКА, в которых его суммарное игровое время на поле составило 371 минуту. Результативными действиями полузащитник пока не отличался.
Источник: "Евро-футбол"
Кучаев может продолжить карьеру в чемпионате Турции
Интерес к футболисту ЦСКА Константину Кучаеву проявляют турецкие клубы.
Фото: "Чемпионат"