– Малком, потому что ярче всех себя проявил, был лидером чемпионской команды. Он показал феноменальную результативность. Малком в 2023 году стал одним из главных героев и звездой лиги.
С августа 2019 года по июль 2023 года нападающий сборной Бразилии Малком выступал в составе петербургского “Зенита”. В минувшем сезоне вместе с сине-бело-голубыми он завоевал золотые медали чемпионата России по футболу, став его лучшим бомбардиром.
Напомним, в минувшее трансферное окно Малком перешел из петербургского “Зенита” в саудовский “Аль-Хиляль” за 60 миллионов евро.
Источник: Sport24
Алаев – о лучшем легионере РПЛ в 2023 году: Малком, потому что ярче всех себя проявил
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал лучшего легионера РПЛ в 2023 году.
Фото: Getty Images