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Алаев – о лучшем легионере РПЛ в 2023 году: Малком, потому что ярче всех себя проявил

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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал лучшего легионера РПЛ в 2023 году.
Фото: Getty Images
– Малком, потому что ярче всех себя проявил, был лидером чемпионской команды. Он показал феноменальную результативность. Малком в 2023 году стал одним из главных героев и звездой лиги.

С августа 2019 года по июль 2023 года нападающий сборной Бразилии Малком выступал в составе петербургского “Зенита”. В минувшем сезоне вместе с сине-бело-голубыми он завоевал золотые медали чемпионата России по футболу, став его лучшим бомбардиром.

Напомним, в минувшее трансферное окно Малком перешел из петербургского “Зенита” в саудовский “Аль-Хиляль” за 60 миллионов евро.

Источник: Sport24

Алаев Малком Зенит
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