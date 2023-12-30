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Агент Батчи заявил об интересе клубов из МЛС и Европы к своему клиенту

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Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Жоау Батчи, рассказал об интересе клубов из МЛС и Европы к своему клиенту.
Фото: ФК "Краснодар"
"Интерес к Батчи сохраняется, это так. В начале декабря клубы МЛС интересовались им, также несколько клубов Европы спрашивали у меня о нем. Но сейчас Жоау — игрок "Краснодара", - цитирует Мариньо "РБ Спорт".

Напомним, что Батчи присоединился к "Краснодару" из португальского "Шавиша" осенью 2022 года за 1,5 млн евро. В текущем сезоне анголец провел за южан 22 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermakrt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2025 года. "Краснодар" занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ по итогам 18-ти туров.

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