"Интерес к Батчи сохраняется, это так. В начале декабря клубы МЛС интересовались им, также несколько клубов Европы спрашивали у меня о нем. Но сейчас Жоау — игрок "Краснодара", - цитирует Мариньо "РБ Спорт".
Напомним, что Батчи присоединился к "Краснодару" из португальского "Шавиша" осенью 2022 года за 1,5 млн евро. В текущем сезоне анголец провел за южан 22 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermakrt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2025 года. "Краснодар" занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ по итогам 18-ти туров.
Агент Батчи заявил об интересе клубов из МЛС и Европы к своему клиенту
Футбольный агент Эдуардо Мариньо, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Жоау Батчи, рассказал об интересе клубов из МЛС и Европы к своему клиенту.
Фото: ФК "Краснодар"