Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
2 - 3 2 3
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
Эвертон1 тайм
Манчестер Сити
1 - 0 1 0
Шеффилд Юнайтед1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Бёрнли1 тайм
Кристал Пэлас
1 - 1 1 1
Брентфорд1 тайм
Ноттингем Форест
20:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
Болонья2 тайм
Кальяри
0 - 0 0 0
Эмполи2 тайм
Милан
20:00
СассуолоНе начат
Верона
20:00
СалернитанаНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Спортивный директор "Крыльев" Корниленко назвал заслуженным лидерство "Краснодара"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о лидерстве в РПЛ "Краснодара". После первой части сезона южане лидируют в чемпионате России, набрав 38 очков.
Фото: "Чемпионат"
Второе место занимает "Зенит". Питерцы отстают от лидера на два очка.

Отметим, что "Краснодар" впервые в своей истории завершил первую часть чемпионата страны на первом месте в турнирной таблице.

"Я с большим уважением отношусь к "Краснодару" и к тому, что делает Сергей Галицкий. Они заслуженно находятся на первом месте. Мы понимаем, что в этом сезоне есть проблемы у "Зенита". Всё навалилось", - цитирует Корниленко "Чемпионат".

Корниленко Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится