Второе место занимает "Зенит". Питерцы отстают от лидера на два очка.
Отметим, что "Краснодар" впервые в своей истории завершил первую часть чемпионата страны на первом месте в турнирной таблице.
"Я с большим уважением отношусь к "Краснодару" и к тому, что делает Сергей Галицкий. Они заслуженно находятся на первом месте. Мы понимаем, что в этом сезоне есть проблемы у "Зенита". Всё навалилось", - цитирует Корниленко "Чемпионат".
Спортивный директор "Крыльев" Корниленко назвал заслуженным лидерство "Краснодара"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о лидерстве в РПЛ "Краснодара". После первой части сезона южане лидируют в чемпионате России, набрав 38 очков.
Фото: "Чемпионат"