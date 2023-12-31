"Это, если не ошибаюсь, была игра против "Спартака". Я был в этой раздевалке, когда они оба зашли. Просто выговорили друг другу претензии, но никакой драки не было. Это смешно", цитирует Магкеева источник.
В текущем сезоне "Локомотив" идет на 4-й строчке. В активе "железнодорожников" 31 очко в 18-ти турах чемпионата. Артем Дзюба принял участие в 16-ти матчах. На его счету 4+3 по гол+пас. Пиняев же сыграл во всех 18-ти матчах, забил 2 мяча и еще 5 раз помог отличиться партнерам по команде.
Источник: "КП Спорт"
Магкеев - о драке Пиняева с Дзюбой: просто выговорили друг другу претензии
Футболист "Локомотива" Станислав Магкеев поделился деталями конфликта своих одноклубников Сергея Пиняева и Артема Дзюбы.
Фото: официальный сайт "Локомотива"