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Магкеев - о драке Пиняева с Дзюбой: просто выговорили друг другу претензии

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Футболист "Локомотива" Станислав Магкеев поделился деталями конфликта своих одноклубников Сергея Пиняева и Артема Дзюбы.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Это, если не ошибаюсь, была игра против "Спартака". Я был в этой раздевалке, когда они оба зашли. Просто выговорили друг другу претензии, но никакой драки не было. Это смешно", цитирует Магкеева источник.

В текущем сезоне "Локомотив" идет на 4-й строчке. В активе "железнодорожников" 31 очко в 18-ти турах чемпионата. Артем Дзюба принял участие в 16-ти матчах. На его счету 4+3 по гол+пас. Пиняев же сыграл во всех 18-ти матчах, забил 2 мяча и еще 5 раз помог отличиться партнерам по команде.

Источник: "КП Спорт"

Пиняев Дзюба Локомотив Магке
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