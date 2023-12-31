"Поймал свою игру, женился. Наверное, это ему тоже помогло. А так, он всегда проделывал большой объем работы. Сейчас ему воздается за это", - сказал Магкеев в интервью журналистам.
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян записал на свой счет 8 голов и 5 голевых передач в чемпионате и кубке России, что делает его лучшим бомбардиром "железнодорожников" в сезоне.
В сентябре уходящего года 24-летний футболист женился на телеведущей канала "Матч ТВ" Яне Ромашкиной.
Источник: "КП Спорт"
Магкеев - о причинах результативности Тикнизяна: поймал свою игру, женился
Футболист "Локомотива" Станислав Магкеев предположил, что может быть причиной удачных выступлений его одноклубника Наира Тикнизяна в этом сезоне.
Фото: Instagram Яны Ромашкиной