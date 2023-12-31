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Магкеев - о причинах результативности Тикнизяна: поймал свою игру, женился

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Футболист "Локомотива" Станислав Магкеев предположил, что может быть причиной удачных выступлений его одноклубника Наира Тикнизяна в этом сезоне.
Фото: Instagram Яны Ромашкиной
"Поймал свою игру, женился. Наверное, это ему тоже помогло. А так, он всегда проделывал большой объем работы. Сейчас ему воздается за это", - сказал Магкеев в интервью журналистам.

Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян записал на свой счет 8 голов и 5 голевых передач в чемпионате и кубке России, что делает его лучшим бомбардиром "железнодорожников" в сезоне.

В сентябре уходящего года 24-летний футболист женился на телеведущей канала "Матч ТВ" Яне Ромашкиной.

Источник: "КП Спорт"

Локомотив Магкеев Тикнизян
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