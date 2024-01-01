"Едут ли Вера, Гойкович и Воробьев на первый сбор? Да, они будут с командой", - приводит слова Андреева "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник "Оренбруга" Лукас Вера может перейти в московский "Локомотив", а нападающим Дмитрием Воробьевым интересуется другой столичный клуб - "Динамо". Также появлялась информация, что защитник Ренато Гойкович, соглашение которого с оренбуржцами истекает в конце сезона, может покинуть команду.
Вера, Гойкович и Воробьев полетят на первый сбор "Оренбурга"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что защитник Ренато Гойкович, хавбек Лукас Вера и форвард Дмитрий Воробьев полетят с командой на первый сбор.
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