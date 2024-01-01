"Хочется мирного неба над головой и чтобы молодежь, которую ведет мое агентство, одно из самых талантливых в стране, чтобы потихоньку была не подающей надежды, а оправдывающей. Как в этом году Константин Тюкавин, в следующем году жду прогресса от Арбузова, Чупаева", - приводит слова Сафонова "Евро-Футбол".
Ярослав Арбузов провел за ЦСКА четыре матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Сообщается, что в ближайшее время 19-летний полузащитник перейдет в калининградскую "Балтику" за 25 миллионов рублей с учетом бонусов. Александр Чупаев выступает за "Динамо-2" и все еще не дебютировал за основную команду. ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на десять очков. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров российского чемпионата с отставанием от лидера на шесть очков.
Агент Алексей Сафонов назвал игроков, которые могут выстрелить в 2024 году
Футбольный агент Алексей Сафонов назвал игроков, которые могут спрогрессировать в 2024 году.
Фото: ПФК ЦСКА