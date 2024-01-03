"Каждый потихонечку набирается опыта. Если брать по статистике минут, игровому времени, то это Виталий Шитов, который у нас находится в "Тюмени", и Даня Зорин, который был в минском "Динамо" и стал с ним чемпионом. Они молодцы, вышли, наверное, на чуть-чуть другой уровень", - приводит слова Баженова Metaratings.
20-летний Виталий Шитов провел в составе "Тюмени" 19 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Вингер оценивается в 500 тысяч евро по версии интернет-портала Transfermarkt. Даниил Зорин провел за минское "Динамо" 11 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Интернет-портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 500 тысяч евро. На данный момент Зорин находится в расположении московского "Спартака" после возвращения из аренды, где он помог "Динамо" завоевать золотые медали чемпионата Беларуси.
Баженов высказался об игроках "Спартака", находящихся в аренде в других клубах
Менеджер "Спартака" по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал развитие футболистов, находящихся в аренде в других клубах.
Фото: "Чемпионат"