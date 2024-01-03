"На месте Джикии я бы точно не уходил. У него есть шанс все доказать зимой. Он боец и наверстает свои кондиции. Главное спокойно без лишних эмоций доказывать свою состоятельность на зимних сборах", - цитирует Билялетдинова "СЭ".
Напомним, контракт центрального защитника сборной России Георгия Джикии с московским "Спартаком" истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне 30-летний футболист потерял место в основном составе "красно-белых". Он провел в РПЛ всего 6 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. С 8-го тура текущего розыгрыша чемпионата России игрок перестал выходить на поле даже на замену.
Д. Билялетдинов: на месте Джикии я бы точно не уходил из "Спартака"
Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов считает, что защитнику "Спартака" Георгию Джикии не стоит покидать московскую команду.
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