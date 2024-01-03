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Кайо поедет на сборы с "Краснодаром"

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Агент защитника "Краснодара" Кайо Нето Хеновес рассказал, что его клиент полетит на сбор с командой.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кайо отлично себя чувствует, восстановление близко к завершению. Он поедет на сборы с "Краснодаром", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Напомним, 28-летний бразильский защитник "Краснодара" Кайо из-за травмы плеча пропустил большую часть текущего сезона. Игрок получил повреждение в матче 6-го тура РПЛ против "Факела" (0:0). В этом сезоне футболист успел сыграть 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Кайо Краснодар
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