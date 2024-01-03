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Самедов назвал лучшего игрока РПЛ в 2023 году

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Бывший игрок "Спартака" Александр Самедов назвал нападающего "Динамо" Константина Тюкавина лучшим футболистом РПЛ в ушедшем году.
Фото: РИА Новости
"Для меня лучший игрок РПЛ в 2023 году — Тюкавин", - приводит слова Самедова "СЭ".

Центральный нападающий "Динамо" Константин Тюкавин провел в этом сезоне 18 матчей за "бело-голубых" в российской Премьер-лиге, в которых забил 8 голов и отдал 6 голевых передач на своих партнеров. Также на счету 21-летнего форварда один забитый мяч в 5 играх текущего розыгрыша Кубка России.

Самедов Тюкавин Динамо
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