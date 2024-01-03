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Чалов: в 2023 году я точно стал сильнее как футболист

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Форвард московского ЦСКА Федор Чалов рассказал, в каких аспектах он прибавил в 2023 году.
Фото: ПФК ЦСКА
"За 2023 год я прибавил в индивидуальных особенностях. Стал больше брать на себя, стал острее, не боюсь инициативы. Я точно стал сильнее как футболист", - цитирует Чалова "Чемпионат".

Федор Чалов, играющий на позиции центрального нападающего, является воспитанником академии столичного ЦСКА. В текущем сезоне форвард записал на свой счет 11+3 по системе гол плюс пас в 26 матчах за "армейцев" во всех турнирах. В прошлом сезоне Чалов забил 24 гола и отдал 6 результативных ассистов в 41 игре за московский клуб.

Чалов ЦСКА
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