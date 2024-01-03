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Балахнин - о работе Ивича в "Краснодаре": тренера лучше вряд ли можно найти

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Экс-наставник "Ростова" Сергей Балахнин высказался о работе своего коллеги Владимира Ивича в "Краснодаре".
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Пока сложно сказать, правильно ли продлевать контракт именно сейчас. Но то, что это логичный шаг, это точно. Тренера лучше сейчас вряд ли можно найти", - цитирует специалиста источник.

Владимир Ивич возглавил "Краснодар" в январе 2023-го года после работы в израильском "Маккаби Тель-Авив". Под руководством сербского наставника "быки" ушли на перерыв в чемпионате России в статусе "зимнего чемпиона". В активе "горожан" 38 очков. Отрыв от "Зенита" перед финальным отрезком чемпионата составляет 2 очка.

Источник: "Евро-футбол"

Балахнин Краснодар Ивич
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