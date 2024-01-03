Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
19:00
АльмерияНе начат
Севилья
21:15
АтлетикНе начат
Лас-Пальмас
23:30
БарселонаНе начат

Кубок Англии

Новости
Кристал Пэлас
23:00
ЭвертонНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
СалернитанаНе начат

Мовсисян - о Сперцяне: "Краснодару" для успеха обязательно нужна армянская "десятка"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард "Краснодара" Юра Мовсисян высказался об игре своего бывшего клуба в первой половине сезона.
Фото: "РИА Новости"
"Краснодару" для успеха обязательно нужен армянский игрок с десятым номером! У меня большая любовь и уважение к клубу. Галицкий, Хашиг и Фундукян для меня родные люди. Желаю им больших успехов! Они очень хорошие люди и я знаю, что они добьются своей цели", - цитирует Мовсисяна источник.

После 18-ти туров чемпионата "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу. В активе "быков" 38 очков. У "Зенита" - на два очка меньше. Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян принял участие во всех 18-ти матчах первой части сезона. На счету футболиста 8 голов и 4 голевые передачи за этот период.

Источник: "Metaraitings"

Краснодар Мовсисян Сперцян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится