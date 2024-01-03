"Краснодару" для успеха обязательно нужен армянский игрок с десятым номером! У меня большая любовь и уважение к клубу. Галицкий, Хашиг и Фундукян для меня родные люди. Желаю им больших успехов! Они очень хорошие люди и я знаю, что они добьются своей цели", - цитирует Мовсисяна источник.
После 18-ти туров чемпионата "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу. В активе "быков" 38 очков. У "Зенита" - на два очка меньше. Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян принял участие во всех 18-ти матчах первой части сезона. На счету футболиста 8 голов и 4 голевые передачи за этот период.
Источник: "Metaraitings"
Мовсисян - о Сперцяне: "Краснодару" для успеха обязательно нужна армянская "десятка"
Экс-форвард "Краснодара" Юра Мовсисян высказался об игре своего бывшего клуба в первой половине сезона.
Фото: "РИА Новости"