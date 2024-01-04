"Год получился разобранным. Первая часть года в футболе получилась сложной, вторая – больше на позитиве. Думаю, вызов в сборную стал моим главным достижением в этом году. Болельщикам нужно надеяться и верить, что в ближайшем будущем вернёмся на европейскую арену. Хотелось бы всем пожелать красивой игры, чтобы никто не болел, только футболом", - приводит слова Нигматуллина Metaratings.
Нигматуллин провел 17 матчей за "Пари НН" в текущем сезоне и пропустил 15 мячей, в 7-ми встречах голкиперу удалось оставить свои ворота "сухими". Ранее 32-летний вратарь выступал за "Тосно", "Арсенал Тула", "Урал", "Химки" и еще ряд российских клубов. Нигматуллин был впервые вызван в сборную России на осенний матч с Кубой. Напомним, что после 18-ти туров "Пари НН" занимает девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата. Команда Сергея Юрана заняла последнее место в группе Кубка России с "Динамо", "Спартаком" и "Краснодаром" и вылетела из борьбы за трофей.
Нигматуллин: думаю, вызов в сборную стал моим главным достижением в этом году
Вратарь "Пари НН" Артур Нигматуллин подвел итоги года и высказал пожелания на 2024 год.
Фото: ФК "Пари НН"