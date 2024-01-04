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Экс-спортдир "Зенита" Корнеев считает, что Абаскаль не доработает в "Спартаке" до конца сезона

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Бывший спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"
"Мне кажется, что Абаскаль не сможет доработать в "Спартаке" до конца нынешнего сезона", - приводит слова Корнеева "СЭ".

Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года. Под руководством испанского специалиста "красно-белые" взяли бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2022/2023. После 18-ти туров нынешнего сезона команда занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. "Спартак" уступил "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.

Корнеев Спартак Абаскаль
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