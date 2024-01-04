- Удивляет ли меня, что Черчесов сейчас без работы? По этому поводу мы с ним не общались, но переписываемся, всегда поздравляем с праздниками, достижениями. Я не сомневаюсь, что у него быстро появятся предложения, уверен, что уже были. Такой тренер всегда востребован, он уже доказал свою состоятельность во многих чемпионатах и в сборной. Уверен, что скоро примет взвешенное решение и возглавит хороший клуб, - цитирует Черышева РИА Новости.
60-летний российский тренер Станислав Черчесов с августа 2016 года по июль 2021 года возглавлял сборную России. Под руководством Черчесова 33-летний атакующий полузащитник выступающей в Серии B итальянской "Венеции" Денис Черышев летом 2018 года выступил на домашнем Чемпионате мира-2018. С 4 забитыми голами в 5 матчах Черышев стал лучшим бомбардиром сборной России на турнире, наша национальная команда пробилась в 1/4 финала, где уступила будущему финалисту Хорватии в серии послематчевых пенальти.
Черышев: уверен, Черчесов скоро примет взвешенное решение и возглавит хороший клуб. Такой тренер всегда востребован
Полузащитник итальянской "Венеции" Денис Черышев высказался о перспективах карьеры экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Фото: РПЛ