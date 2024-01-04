"Информация о том, что "Ахмат" интересуется Куликовым, не соответствует действительности. Мы не интересуемся этим футболистом", - цитирует Газаева Sport24.
Даниил Куликов, играющий на позиции опорного полузащитника, является воспитанником академии московского "Локомотива". Его контракт с "железнодорожниками" истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел на поле 122 минуты в 4 матчах РПЛ, а также сыграл 175 минут в 3 играх Кубка России и не отметился голевыми действиями.
"Ахмат" не интересуется полузащитником "Локомотива" Куликовым
Спортивный директор "Ахмата" Руслан Газаев заявил, что грозненский клуб не проявляет интереса к хавбеку столичного "Локомотива" Даниилу Куликову.
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