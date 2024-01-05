"Не очень понимаю этот переход. Кажется, что в "Краснодаре" в целом у него неплохо всё складывалось. Основной причиной является российский паспорт — "Зениту" нужен был такой футболист. И для ротации в атаке, глубины состава, возможно", - цитирует Алдонина "Чемпионат".
Ильзат Ахметов перешел в "Краснодар" из ЦСКА летом 2022 года свободным агентом. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за "быков" 21 матч во всех турнирах, отличившись 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. Сообщалось, что петербургский клуб выкупит игрока за 100 миллионов рублей. После 18-ти туров южане лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая "Зенит" на два очка.
Алдонин - о возможном переходе Ахметова в "Зенит": основной причиной является российский паспорт
Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал возможный переход Ильзата Ахметова из "Краснодара" в "Зенит".
Фото: ФК "Краснодар"