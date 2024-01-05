"Преждевременно говорить", - сказал Александр Медведев. Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов перейдет в "Зенит" за сто миллионов рублей.
Ильзат Ахметов перешел в "Краснодар" из ЦСКА летом 2022 года свободным агентом. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за "быков" 21 матч во всех турнирах, отличившись 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро. Напомним, что "Зенит" отстает в турнирной таблице РПЛ от лидирующего "Краснодара" на два очка. Ранее стало известно о том, что в Петербург переходит защитник "Флуминенсе" Нино.
Председатель правления "Зенита" Медведев прокомментировал слухи о переходе Ахметова
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал слухи о скором переходе Ахметова в петербургский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"