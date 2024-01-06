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Федун: оценю 2023 год для "Спартака" крайне средне. Результаты неудовлетворительны

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Экс-президент московского "Спартака" Леонид Федун дал оценку прошедшему 2023 году для красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Оценю 2023 год для "Спартака" крайне средне. Потому что по тем расходам, которые клуб сделал в этом сезоне, он должен быть минимум вторым в таблице. Поэтому, на мой взгляд, результаты неудовлетворительны, - передаёт слова Федуна "СЭ".

Московский "Спартак" завершил сезон-2022/2023 на третьем месте в турнирной таблице, уступив верхние строчки петербургскому "Зениту" и московскому ЦСКА. По итогам осенней части текущего сезона красно-белые находятся на пятом месте, набрав 30 очков в 18 матчах. По общей стоимости состава по оценке портала Transfermarkt "Спартак" является вторым клубом в РПЛ после "Зенита".

Спартак Федун
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