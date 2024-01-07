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Петржела: "Краснодар" станет чемпионом России, "Зенит" будет вторым, а "Спартак", как всегда, пятым

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился ожиданиями от чемпионской гонки в РПЛ
Фото: ФК "Зенит"
"Краснодар" станет чемпионом России, "Зенит" будет вторым, "Динамо" – третьим, "Локомотив" закончит на четвертой строчке, а "Спартак", как всегда, будет пятым", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".

По итогам первой части текущего сезона российской Премьер-лиги "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу с 38 набранными очками. "Зенит" набрал на два балла меньше и занимает вторую строчку. Замыкает топ-3 московское "Динамо", заработавшее 32 очка. В копилке "Локомотива", расположившегося на четвертом месте, 31 балл. Столичный "Спартак" с 30 очками находится на пятой позиции.

Петржела Краснодар Зенит Спартак Динамо Локомотив
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