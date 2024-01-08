- С чего вы взяли, что у нас есть кризис тренерской школы? Что, Абаскаль показывает какие-то сумасшедшие результаты? Или какую-то сумасшедшую игру ставит? Любого иностранца давайте возьмём. Просто нашим не доверяют. С чем это связано, мне тяжело сказать, - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.
34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль занимает должность главного тренера московского "Спартака" с июня 2022 года. В сезоне-2022/2023 красно-белые под его руководством финишировали на третьем месте. По итогам осенней части текущего сезона московский клуб находится на пятом месте, набрав 30 очков в 18 матчах.
Выше "Спартака" в текущей турнирной таблице находятся "Краснодар" (главный тренер Владимир Ивич, Сербия), "Зенит" (главный тренер Сергей Семак, Россия), "Динамо" (главный тренер Марцел Личка, Чехия) и "Локомотив" (главный тренер Михаил Галактионов, Россия).
Орещук: что, Абаскаль в "Спартаке" показывает какие-то сумасшедшие результаты? Просто нашим тренерам не доверяют
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук ответил на вопрос о кризисе тренерской школы.
Фото: ФК "Спартак"