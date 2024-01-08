"Неформально мы с ним не общались, но у меня была его майка, которыми мы поменялись на дерби. И подарил ее потом Карсаку, Диме Карсакову.Т ретий номер! Интересно, сколько она сейчас стоит, ха-ха!", - сказал Кузнецов в интервью "СЭ".
Дмитрий Кузнецов выступал за испанские "Эспаньол", "Алавес" и "Осасуну". Также Дмитрий Викторович играл за московский ЦСКА. На данный момент российский специалист является главным тренером любительского клуба "2DROTS". Ранее сообщалось о том, что футбольный клуб "Енисей" был заинтересован в приглашении Кузнецова на пост главного тренера.
Дмитрий Кузнецов - о Гвардиоле: у меня была его майка, которыми мы поменялись на дерби
Главный тренер любительского клуба "2DROTS" Дмитрий Кузнецов рассказал о том, что у него была футболка наставника "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы.
Фото: "Матч ТВ"