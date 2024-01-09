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Тедеско – об инциденте с участием Абаскаля и Бериши: такое поведение со стороны Бернарда недопустимо

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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал скандальный инцидент с участием наставника “Спартака” Гильермо Абаскаля и игрока “Ахмата” Бернарда Бериши.
Фото: Getty Images
— Не знаю, что случилось во время той игры, но, с моей точки зрения, такое поведение со стороны футболиста недопустимо. Как тренер я был удивлен, что игрок пробежал настолько близко... Он же мог задеть Абаскаля.

Напомним, в 17-м туре чемпионата России по футболу грозненский “Ахмат” дома сыграл против московского “Спартака”. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В первом тайме Бериша, который праздновал гол своей команды, прыгнул с бровки в сторону трибун в непосредственной близости от Абаскаля. Гильермо после этого толкнул вингера чеченской команды. За это Абаскаль был наказан красной карточкой.

Источник: “СЭ”

Тедеско Абаскаль Спартак Бериша Ахмат
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