"Горожане" подписали с 23-летним центральным защитником контракт до конца 2027-го года.
Последним клубом Кирилла Глущенкова было белорусское "Торпедо" Жордино, в составе которого в этом сезоне он провел два матча в квалификации Лиги Конференций и забил 1 мяч.
В России Глущенков выступал за молодежные команды "Динамо", а также за воронежский "Факел".
Источник: официальный сайт "Пари НН"
Официально: "Пари НН" подписал защитника Кирилла Глущенкова
"Пари НН" объявил о подписании контракта с воспитанником "Динамо" Кириллом Глущенковым.
Фото: официальный сайт "Пари НН"