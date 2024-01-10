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Официально: "Пари НН" подписал защитника Кирилла Глущенкова

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"Пари НН" объявил о подписании контракта с воспитанником "Динамо" Кириллом Глущенковым.
Фото: официальный сайт "Пари НН"
"Горожане" подписали с 23-летним центральным защитником контракт до конца 2027-го года.

Последним клубом Кирилла Глущенкова было белорусское "Торпедо" Жордино, в составе которого в этом сезоне он провел два матча в квалификации Лиги Конференций и забил 1 мяч.

В России Глущенков выступал за молодежные команды "Динамо", а также за воронежский "Факел".

Источник: официальный сайт "Пари НН"

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