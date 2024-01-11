- Мы официально направляли письмо в "Локомотив", достигнув предварительного соглашения по сумме трансфера. В письме расписали структуру платежей за футболиста, где предложили вариант: половину суммы за трансфер Веры "Локомотив" платит сразу, а вторая часть - в мае этого года. Московская команда настаивала на следующем: первую часть за трансфер аргентинца выплатить в январе этого года, в вторую - в январе 2025 года, что нас не устроило. Поэтому мы сказали, что наш клуб не является кредитной организацией, и если у "Локомотива" нет денег, то пускай не покупают этого игрока, - передаёт слова Еремякина Sport24.
Ранее появлялась информация о готовящемся трансфере в московский "Локомотив" 26-летнего аргентинского полузащитника "Оренбурга" Лукаса Веры, в том числе об имеющихся договорённостях по этому переходу сообщал спортивный директор южноуральцев Дмитрий Андреев. Однако затем стало известно, что трансфер Веры в состав "железнодорожников" не состоится.
Лукас Вера выступает за "Оренбург" с июля 2022 года, его трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 3 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за "газовиков" во всех турнирах, 1 забитый гол и 4 результативных паса.
Президент "Оренбурга" - о причинах срыва трансфера Веры: сказали "Локомотиву", что не являемся кредитной организацией
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, по каким причинам сорвался трансфер в "Локомотив" аргентинского полузащитника Лукаса Веры.
Фото: ФК "Оренбург"