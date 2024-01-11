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Журналист Аугусто: “Балтика” подпишет защитника Кевина Андраде

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Защитник колумбийской “Америки де Кали” Кевин Андраде попал в сферу интересов калининградской “Балтики”.
Фото: AFP
Как сообщает источник, “Балтика” близка к тому, чтобы оформить трансфер игрока колумбийской “Америки де Кали” Андраде. Ожидается, что калининградская команда арендует защитника. У нее будет право выкупить Кевина.

Напомним, 24-летний Кевин Андраде с 2019 года выступает за “Америку де Кали”. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 750 тысяч евро.

Источник: соцсети журналиста инсайдера Сезара Аугусто

Балтика Российские трансферы
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