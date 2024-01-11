Журналист Аугусто: “Балтика” подпишет защитника Кевина Андраде

Защитник колумбийской “Америки де Кали” Кевин Андраде попал в сферу интересов калининградской “Балтики”.

Фото: AFP

Как сообщает источник, “Балтика” близка к тому, чтобы оформить трансфер игрока колумбийской “Америки де Кали” Андраде. Ожидается, что калининградская команда арендует защитника. У нее будет право выкупить Кевина.



Напомним, 24-летний Кевин Андраде с 2019 года выступает за “Америку де Кали”. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 750 тысяч евро.



Источник: соцсети журналиста инсайдера Сезара Аугусто