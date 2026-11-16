"Акрон-2" не будет выступать в следующем сезоне Второй лиги: раскрыта причина

Тольяттинцы не будут представлены в новом сезоне Второй лиги.

Фото: ФК "Акрон"

Пресс-служба "Акрона" сообщила о том, что вторая команда клуба не примет участие в следующем сезоне Второй лиги. Это является следствием реорганизации спортивной структуры клуба.



Также сообщается, что наставник "Акрона-2" Сергей Вахтеев войдет в тренерский штаб главной команды тольяттинцев.



"Акрон-2" выступал в группе 4 Второй лиги Дивизиона Б. По итогам завершившегося сезона команда из Тольятти за 32 матча набрала 51 очко и финишировала на третьей строчке в турнирной таблице.