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"Акрон-2" не будет выступать в следующем сезоне Второй лиги: раскрыта причина

Тольяттинцы не будут представлены в новом сезоне Второй лиги.
Фото: ФК "Акрон"
Пресс-служба "Акрона" сообщила о том, что вторая команда клуба не примет участие в следующем сезоне Второй лиги. Это является следствием реорганизации спортивной структуры клуба.

Также сообщается, что наставник "Акрона-2" Сергей Вахтеев войдет в тренерский штаб главной команды тольяттинцев.

"Акрон-2" выступал в группе 4 Второй лиги Дивизиона Б. По итогам завершившегося сезона команда из Тольятти за 32 матча набрала 51 очко и финишировала на третьей строчке в турнирной таблице.

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