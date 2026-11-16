Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
18:00
СловакияНе начат
Фарерские острова
18:00
МолдоваНе начат
Исландия
20:00
ЛюксембургНе начат
Эстония
20:00
БолгарияНе начат
Литва
20:00
ЛихтенштейнНе начат
Северная Македония
22:45
СловенияНе начат
Греция
22:45
СербияНе начат
Германия
22:45
НидерландыНе начат
Гибралтар
22:45
МальтаНе начат
Швейцария
22:45
ШотландияНе начат

Два гола с пенальти принесли молодежной сборной России победу над Киргизией

Сборная России U21 обыграла в товарищеском матче команду Киргизии (2:0).
Фото: сборная России
Завершился товарищеский матч между молодежными сборными России и Киргизии. Игра проходила в рамках учебно-тренировочных сборов команд в Турции и завершилась уверенной победой россиян со счетом 2:0 благодаря двум точным ударам с пенальти полузащитника Виктора Окишора и вингера Ивана Бобра.

Ранее на сборах молодежная сборная России разгромила Киргизию U23 со счетом 7:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится