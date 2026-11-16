Завершился товарищеский матч между молодежными сборными России и Киргизии. Игра проходила в рамках учебно-тренировочных сборов команд в Турции и завершилась уверенной победой россиян со счетом 2:0 благодаря двум точным ударам с пенальти полузащитника Виктора Окишора и вингера Ивана Бобра.
Ранее на сборах молодежная сборная России разгромила Киргизию U23 со счетом 7:0.
Два гола с пенальти принесли молодежной сборной России победу над Киргизией
Сборная России U21 обыграла в товарищеском матче команду Киргизии (2:0).
Фото: сборная России